Россия совершила пуски "Калибров" с Черного моря, - Воздушные силы ВСУ
Фото: русский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Утром, 28 ноября, Российская Федерация снова атакует Украину. Кроме дронов военные зафиксировали пуски "Калибров" с Черного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря", - говорится в сообщении в 05:03.
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