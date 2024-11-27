В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в Киеве раздался в 23:50. Он был вторым, поскольку за 10 минут до этого в столице тоже объявляли тревогу, но сразу же отменили.

Оба раза причиной сигнала стали враждебные БПЛА, о чем предупредили военные.

"Внимание, Киев! В вашем направлении вражеский БпЛА со стороны Борисполя", - говорится в сообщении в 23:50.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:57 в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях продолжается сигнал тревоги. В то же время Луганская область и Крым обозначены темно-красным цветом, но так происходит уже в течение многих месяцев.