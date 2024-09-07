ua en ru
Сб, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаеве был слышен взрыв

Николаев, Суббота 07 сентября 2024 01:40
UA EN RU
В Николаеве был слышен взрыв Фото: в Николаеве
Автор: Владимир Костырин

В районе Николаева в ночь на 7 сентября прогремел взрыв. В это время в области объявлена воздушная тревога из-за вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".

Отмечается, что взрыв был слышен в Николаеве примерно в половину второго ночи.

Между тем местные власти не сообщали о каких-либо "прилетах" в результате дроновой атаки. Добавим, что николаевские паблики писали, что звук взрыва может быть связан с работой ПВО в области.

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", один из "Шахедов" направлялся в сторону Корабельного района из Кульбакино.

В Николаеве был слышен взрыв

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о фиксации дронов-камикадзе противника в Николаевской области. Воздушные цели российских захватчиков в этом регионе двигались курсом на северо-запад.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 6 сентября было зафиксировано движение дронов-камикадзе российских оккупантов в сторону Украины. Так, в нескольких областях была объявлена ​​воздушная тревога.

На данный момент, по данным Воздушных сил ВСУ, в небе над Украиной фиксируется более десяти направлений движения "Шахедов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Взрыв Атака дронов
NEWS
Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина
Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине