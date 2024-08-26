В Киеве раздались взрывы, работает ПВО

Взрывы в Киеве были слышны как на правом, так и на левом берегу столицы.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Отметим, что воздушная тревога в столице продолжается уже более 2,5 часов.

Повторные взрывы в Киеве прогремели примерно в 8:30.