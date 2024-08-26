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В Киеве раздались взрывы, работает ПВО

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Утром в понедельник, 26 августа, в Киеве прогремели взрывы. Сейчас в столице работает противовоздушная оборона.

Взрывы в Киеве были слышны как на правом, так и на левом берегу столицы. 

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко. 

Отметим, что воздушная тревога в столице продолжается уже более 2,5 часов. 

Повторные взрывы в Киеве прогремели примерно в 8:30. 

Масштабная атака на Украину

Утром 26 августа российские захватчики совершили масштабную атаку на Украину с помощью ударных дронов и крылатых ракет. В связи с этим по всей стране объявлена воздушная тревога.

Еще ночью Воздушные силы предупреждали о взлете десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, несущих ракеты. Кроме того, россияне вывели в Черное море четыре корабля, вооруженные ракетами "Калибр".

На фоне этого массированного обстрела Польша подняла в воздух свою авиацию и авиацию союзников.

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