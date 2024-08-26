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У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Зранку у понеділок, 26 серпня, у Києві пролунали вибухи. Наразі у столиці працює протиповітряна оборона.

Вибухи у Києві було чуто як на правому, так і на лівому березі столиці. 

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко. 

Зазначимо, що повітряна тривога у столиці триває вже понад 2,5 години. 

Повторні вибухи у Києві пролунали приблизно о 8:30. 

Масштабна атака на Україну

Вранці 26 серпня російські загарбники здійснили масштабну атаку на Україну за допомогою ударних дронів і крилатих ракет. У зв’язку з цим по всій країні оголошено повітряну тривогу.

Ще вночі Повітряні сили попереджали про зліт десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які несуть ракети. Крім того, росіяни вивели у Чорне море чотири кораблі, озброєні ракетами "Калібр".

На тлі цього масованого обстрілу Польща підняла в повітря свою авіацію та авіацію союзників.

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