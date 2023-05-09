В Краматорске раздались взрывы

Сегодня ночью, 9 мая, в Краматорске Донецкой области раздались взрывы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

По его словам, было слышно два взрыва. После них в регионе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, 8 мая, российские оккупанты выпустили по Краматорскому шесть ракет.

Кроме этого, российские войска 12 раз обстреляли Сумскую область.

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