В Краматорске раздались взрывы
Фото: взрывы в Краматорске, 9 мая (GettyImages)
Сегодня ночью, 9 мая, в Краматорске Донецкой области раздались взрывы.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, было слышно два взрыва. После них в регионе была объявлена воздушная тревога.
Напомним, 8 мая, российские оккупанты выпустили по Краматорскому шесть ракет.
Кроме этого, российские войска 12 раз обстреляли Сумскую область.
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