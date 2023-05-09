ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога, звучат взрывы

Новина українською →
Киев, Вторник 09 мая 2023 04:10
В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога, звучат взрывы Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине сегодня ночью, 9 мая, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетами российского стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 5:06

В Киевской области были слышны взрывы, в

Обновлено 4:39

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил о повышенной опасности и призвал пройти в укрытия.

Ранее глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что в случае объявления воздушной тревоги сегодня ночью, на нее необходимо соответствующе реагировать – следовать в укрытия, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

"Полагаемся на наших защитников. Слава силам ПВО и слава ВСУ", - добавил Лукашук.

В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога, звучат взрывы

Напомним, что прошлой ночью российские войска атаковали иранскими "Шахедами" Киев. Более 30 дронов наша ПВО сбила над столицей. Также враг совершил ракетную атаку по Одесской области.

Также добавим, что вчера утром уже сообщалось о взрывах в Херсоне, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину воздушная тревога
NEWS
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне