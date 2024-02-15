В результате ракетного удара РФ по Чугуеву погиб человек

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области около полуночи, 15 февраля. В результате атаки есть жертва.

Об этом заявила городской голова Галина Минаева, передает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

По ее словам, вражеская ракета попала в район жилой застройки.

В мэрии рассказали, что в результате ракетного удара россиян в Чугуеву погиб по меньшей мере один человек. Тело женщины было обнаружено в разрушенном частном доме.

Минаева добавила, что в общей сложности прозвучали 2 взрыва.

Сейчас на места попадания специалисты продолжают осмотр и фиксацию последствий вражеской ракетной атаки.

Удар РФ по Чугуеву

Ранее сообщалось, что около полуночи в четверг, 15 февраля, в Харьковской области раздались взрывы во время российского ракетного удара. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации ракеты противника в небе над Харьковской областью. Военные призвали жителей региона находиться в укрытиях. Впоследствии стало известно о взрывах, и в пабликах уточняли, что они прозвучали в Чугуеве.