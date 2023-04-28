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В Киеве раздались взрывы

Фото: в Киеве слышали звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Киеве сегодня ночью, 28 апреля, были слышны взрывы, по всей Украине объявлено о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Взрывы были слышны в разных районах столицы. Официальной информации о ситуации в городе пока нет. Воздушная тревога в области продолжается с 4.02.

Обновлено (4:58)

В Киевской ГВА заявили, что в городе работают украинские силы ПВО.

Ранее мы писали, в Днепре и Полтавской области сегодня ночью, 28 апреля, были слышны взрывы, воздушную тревогу объявили по всей Украине.

Напомним, ночью, 28 апреля, в Украине объявлена ​​масштабная воздушная тревога, предупредили об угрозе ракетной атаки.

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КиевВзрыв