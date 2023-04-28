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Угроза ракетного удара. В Украине объявлена воздушная тревога, в регионах слышны взрывы

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Киев, Пятница 28 апреля 2023 04:36
Угроза ракетного удара. В Украине объявлена воздушная тревога, в регионах слышны взрывы Фото: в Украине объявлена воздушная тревога, в регионах слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине сегодня ночью, 28 апреля, объявлена масштабная воздушная тревога, в Киевской ОВА предупредили об угрозе ракетной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Корреспонденты "Суспільного" сообщают, что звуки взрывов были слышны в Днепре и Полтавской области. Также взрывы прозвучали в Николаеве и Черкасской области.

Обновлено (4:58)

В Киевской ГВА заявили, что в городе работают украинские силы ПВО. Жителей столицы призвали сохранять спокойствие и до отбоя тревоги находиться в укрытиях.

Обновлено (4:46)

В Киеве прозвучала серия громких взрывов.

Напомним, российская армия в ночь на 27 апреля атаковала Николаев, выпустив ракеты "Калибр". В результате атаки погиб человек, еще 23 человека получили ранения.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что в результате атаки один из микрорайонов города остался без света. По его словам, это самый масштабный обстрел с начала года.

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