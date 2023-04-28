Угроза ракетного удара. В Украине объявлена воздушная тревога, в регионах слышны взрывы

В Украине сегодня ночью, 28 апреля, объявлена масштабная воздушная тревога, в Киевской ОВА предупредили об угрозе ракетной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Корреспонденты "Суспільного" сообщают, что звуки взрывов были слышны в Днепре и Полтавской области. Также взрывы прозвучали в Николаеве и Черкасской области.

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В Киевской ГВА заявили, что в городе работают украинские силы ПВО. Жителей столицы призвали сохранять спокойствие и до отбоя тревоги находиться в укрытиях.

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В Киеве прозвучала серия громких взрывов.