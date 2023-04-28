В Днепре и Полтавской области раздались взрывы

Фото: взрывы в Днепре и Полтавской области были слышны 28 апреля (GettyImages)

В Днепре и Полтавской области сегодня ночью, 28 апреля, было слышно взрывы, воздушную тревогу объявили по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.