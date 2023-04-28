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В Днепре и Полтавской области раздались взрывы

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Пятница 28 апреля 2023 04:42
В Днепре и Полтавской области раздались взрывы Фото: взрывы в Днепре и Полтавской области были слышны 28 апреля (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Днепре и Полтавской области сегодня ночью, 28 апреля, было слышно взрывы, воздушную тревогу объявили по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

В настоящее время официальной информации о причинах и последствиях взрывов в Днепре и Кременчугском районе Полтавской области не сообщалось. Масштабная воздушная тревога продолжается по всей Украине.

Ранее мы писали, ночью, 28 апреля, в Украине объявлено масштабную воздушную тревогу, предупредили об угрозе ракетной атаки.

Напомним,российские войска 27 раз обстреляли пограничные общины Сумской области.

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