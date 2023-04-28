У Києві пролунали вибухи

У Києві сьогодні вночі, 28 квітня, було чути вибухи, по всій Україні оголошено про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Вибухи було чути у різних районах столиці. Офіційної інформації про ситуацію у місті наразі немає. Повітряна тривога в області продовжується з 4.02.

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У Київській МВА заявили, що у місті працюють українські сили ППО.