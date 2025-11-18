RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: КГГА объяснила причину

Самый большой флаг Украины в Киеве временно приспустили (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 18 ноября, в Киеве временно приспустили главный флаг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Зачем и как надолго приспустили флаг в Киеве

Согласно информации КГГА, самый большой флаг Украины в столице приспустили сегодня из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий.

Уточняется, что это - временно.

"По информации Украинского гидрометеорологического центра, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - объяснили жителям и гостям Киева.

Речь идет о I уровне опасности, желтом.

В КГГА добавили, что (по информации КО "Киевзеленстрой") "для сохранения полотнища от повреждений флаг останется приспущенным до конца суток".

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Когда установили этот флаг и чем он особенный

Самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают:

  • либо из-за ухудшения погодных условий;
  • либо для проведения регламентных работ.

Несмотря на это 10 декабря 2024 года стало известно, что самый большой флаг Украины в Киеве был поврежден в результате непогоды.

Напомним, еще вчера, 17 ноября, синоптики УкрГМЦ предупредили жителей некоторых областей Украины об опасных метеорологических явлениях ближайшей ночью и в течение сегодняшнего дня.

Между тем метеоролог и синоптик Наталка Диденко предупредила жителей и гостей нашего государства, что согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу, похолодание в Украине может усилиться.

Читайте также об итогах погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах Украины и их влияние на рост и развитие озимых культур.

