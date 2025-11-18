В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: КГГА объяснила причину

Сегодня, 18 ноября, в Киеве временно приспустили главный флаг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Согласно информации КГГА, самый большой флаг Украины в столице приспустили сегодня из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий.
Уточняется, что это - временно.
"По информации Украинского гидрометеорологического центра, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - объяснили жителям и гостям Киева.
Речь идет о I уровне опасности, желтом.
В КГГА добавили, что (по информации КО "Киевзеленстрой") "для сохранения полотнища от повреждений флаг останется приспущенным до конца суток".
Самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).
Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".
Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают:
Несмотря на это 10 декабря 2024 года стало известно, что самый большой флаг Украины в Киеве был поврежден в результате непогоды.
Напомним, еще вчера, 17 ноября, синоптики УкрГМЦ предупредили жителей некоторых областей Украины об опасных метеорологических явлениях ближайшей ночью и в течение сегодняшнего дня.
Между тем метеоролог и синоптик Наталка Диденко предупредила жителей и гостей нашего государства, что согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу, похолодание в Украине может усилиться.
Читайте также об итогах погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах Украины и их влияние на рост и развитие озимых культур.