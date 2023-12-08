В Киеве ускорят строительство Национального военного кладбища, известны сроки

"Украина должна достойно почтить тех, кто заплатил самую высокую цену за нашу свободу и независимость. Для этого государство создает Национальное военное мемориальное кладбище", - пишет Шмыгаль.

Кабинет министров поддержал законопроект, который позволит в ускоренном режиме завершить необходимые работы, а также решить вопрос о земельном участке, градостроительных условиях и оценке воздействия на окружающую среду.

"Теперь перед ответственными ведомствами стоит задача открыть первую очередь Национального военного мемориального кладбища уже в первой половине 2024 года", - добавил премьер-министр.

Строительство Национального военного мемориального кладбища

Еще в апреле текущего года Киевсовет выделил земельный участок для размещения мемориального военного кладбища. Площадь кладбища составит около 100 гектаров. Позже в Верховной раде зарегистрировали законопроект по обеспечению размещения мемориального кладбища, а в мае - поддержали.

В августе Кабинет министров принял документ, регулирующий процедуру проектирования кладбища и механизм отвода земельных участков для указанных нужд.