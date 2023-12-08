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В Києві прискорять будівництво Національного військового кладовища, відомі терміни

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, в першій половині 2024 року, відкриють першу чергу Національного військового меморіального кладовища. Відповідне рішення було прийнято Кабінетом міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Україна має гідно вшанувати тих, хто заплатив найвищу ціну за нашу свободу та незалежність. Для цього держава створює Національне військове меморіальне кладовище", - пише Шмигаль. 

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який дозволить в прискореному режимі завершити необхідні роботи, а також вирішити питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов й оцінки впливу на довкілля. 

"Тепер перед відповідальними відомствами стоїть завдання відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища вже в першій половині 2024 року", - додав прем'єр-міністр. 

Будівництво Національного військового меморіального кладовища

Ще у квітні поточного року Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища. Площа кладовища сягатиме майже 100 гектарів. Пізніше у Верховній раді зареєстрували законопроєкт щодо забезпечення розміщення меморіального кладовища, а в травні - підтримали

В серпні Кабінет міністрів прийняв документ, який врегульовує процедуру проєктування кладовища й механізм відведення земельних ділянок для зазначених потреб.

 

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