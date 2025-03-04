В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

Атака дронов

Напомним, российские оккупанты сегодня, 4 марта, запустили по Украине ударные дроны. Тревога уже объявлена в ряде регионов.

В частности, глава Одесской ОВА Олег Кипер предупреждал, что россияне могут массированно атаковать беспилотниками Одессу.

На этом фоне Кипер призвал местных жителей находится в укрытиях.

К слову, прошлой ночью российские оккупанты запустили по Украине 99 ударных беспилотников.

В результате работы противовоздушной обороны были уничтожены 65 беспилотников. Еще 32 дрона-имитатора были локально потеряны.

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