RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве вечером 4 марта работает противовоздушная оборона. Город атакуют дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"На левом берегу столицы работает ПВО. Вражеские БПЛА еще заходят на город", - отметил городской глава.

Он призвал киевлян находится в укрытиях.

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Киеве, в пригороде столицы и в Борисполе.

Атака дронов

Напомним, российские оккупанты сегодня, 4 марта, запустили по Украине ударные дроны. Тревога уже объявлена в ряде регионов.

В частности, глава Одесской ОВА Олег Кипер предупреждал, что россияне могут массированно атаковать беспилотниками Одессу.

На этом фоне Кипер призвал местных жителей находится в укрытиях.

К слову, прошлой ночью российские оккупанты запустили по Украине 99 ударных беспилотников.

В результате работы противовоздушной обороны были уничтожены 65 беспилотников. Еще 32 дрона-имитатора были локально потеряны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПВОВойна в УкраинеАтака дронов