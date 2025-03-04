У Києві лунають вибухи, працює ППО

Атака дронів

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 4 березня, запустили по Україні ударні дрони. Тривогу вже оголошено в низці регіонів.

Зокрема, голова Одеської ОВА Олег Кіпер попереджав, що росіяни можуть масовано атакувати безпілотниками Одесу.

На цьому тлі Кіпер закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

До слова, минулої ночі російські окупанти запустили по Україні 99 ударних безпілотників.

У результаті роботи протиповітряної оборони було знищено 65 безпілотників. Ще 32 дрони-імітатори були локально втрачені.

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