В Киеве повторно объявили тревогу: какая причина на этот раз

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении в 20:01.

Воздушные силы ВСУ тоже подтвердили информацию, отметив, что угроза с северо-восточного направления.

После этого военные зафиксировали скоростную цель, которая летела на Чернигов. Затем - еще одну цель на этот же город, и потом третью.

Где объявили тревогу

По состоянию на 20:08 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.