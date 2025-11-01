RU

В Киеве повторно объявили тревогу: какая причина на этот раз

Автор: Эдуард Ткач
Автор: Эдуард Ткач

Вечером в субботу, 1 ноября, в Киеве и ряде областей Украины снова объявили воздушную тревогу. Это уже второй сигнал за вечер и снова из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации КМВА.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении в 20:01.

Воздушные силы ВСУ тоже подтвердили информацию, отметив, что угроза с северо-восточного направления.

После этого военные зафиксировали скоростную цель, которая летела на Чернигов. Затем - еще одну цель на этот же город, и потом третью.

Где объявили тревогу

По состоянию на 20:08 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, первый сигнал тревоги в Киеве был примерно в 19:08. Тогда причиной тоже стала угроза применения баллистического вооружения, после чего над Черниговской области была зафиксирована скоростная цель.

Также мы писали, что в Киеве могут разрешить движение поездов по зеленой ветке метрополитена во время тревог. Власти уже прорабатывают это решение на уровне департаментов.

Говоря о красной линии, это сделать сложнее, учитывая протяженность пути над землей.

