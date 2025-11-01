У Києві повторно оголосили тривогу: яка причина на цей раз

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні о 20:01.

Повітряні сили ЗСУ теж підтвердили інформацію, зазначивши, що загроза з північно-східного напрямку.

Після цього військові зафіксували швидкісну ціль, яка летіла на Чернігів. Потім - ще одну ціль на це ж місто, і потім третю.

Де оголосили тривогу

Станом на 20:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Новина доповнюється...