У Києві повторно оголосили тривогу: яка причина на цей раз

Ввечері у суботу, 1 листопада, у Києві та низці областей України знову оголосили повітряну тривогу. Це вже другий сигнал за вечір і знову через загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації КМВА.
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні о 20:01.
Повітряні сили ЗСУ теж підтвердили інформацію, зазначивши, що загроза з північно-східного напрямку.
Після цього військові зафіксували швидкісну ціль, яка летіла на Чернігів. Потім - ще одну ціль на це ж місто, і потім третю.
Станом на 20:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Новина доповнюється...
Нагадаємо, перший сигнал тривоги в Києві пролунав приблизно о 19:08. Тоді причиною також стала загроза застосування балістичної зброї, після чого над Чернігівською областю було зафіксовано швидкісну ціль.
Говорячи про червону лінію, це зробити складніше, враховуючи протяжність шляху над землею.