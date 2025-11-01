ua en ru
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Суббота 01 ноября 2025 19:12
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером, 1 ноября, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги!", - говорится в сообщении в 19:08.

Воздушные силы ВСУ тоже подтвердили эту информацию и уточнили, что угроза с северо-восточного направления.

Еще через несколько минут военные зафиксировали над Черниговской областью скоростную цель, которая двигалась на юг.

Где объявили тревогу

По состоянию на 19:12 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Тревога в Киеве

Напомним, в ночь на 30 октября в Киеве тоже объявили воздушную тревогу. Тогда причиной сигнала была угроза применения ударных беспилотников, после чего в столице работала противовоздушная оборона.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве могут разрешить движение по зеленой ветке метро во время воздушной тревоги. Речь идет о Сырецко-Печерской линии, а именно - об участке в районе станций "Выдубичи" - "Славутич", который проходит над рекой Днепр.

