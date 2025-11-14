В Киеве мощные взрывы: столицу атакуют дроны и ракеты

В нескольких районах Киеве в ночь на 14 ноября прогремели взрывы из-за массированной атаки врага. Работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

"В Киеве работают силы ПВО. Массированная атака врага на столицу.

Находитесь в укрытиях", - написал мэр.

Перед этим сообщалось о том, что россияне запустили ракеты "Калибр" по Киеву, также Воздушные Силы писали о пусках "Кинжалов".

Кроме ракетной угрозы несколько групп боевых дронов накрыли Киев после полуночи.

Уже появилась информация от мэра, что в Днепровском районе обломки попали в 5-ти этажный жилой дом, а в Дарницком - пылает автомобиль.

"Экстренные службы направляются на места", - написал Кличко.