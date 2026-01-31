Отключение света: в Киеве тысячи домов снова без отопления

По словам Кличко, после масштабной аварии в энергосистеме Украины, которая остановила работу водо- и теплоснабжения Киева, коммунальные службы активно восстанавливают жизненно важные услуги.

На левом берегу города вода уже подается, а в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах система работает на пониженном давлении.

"Мы работаем без выходных, чтобы восстановить тепло и воду для всех районов Киева как можно скорее", - отметил городской голова.

Он также заметил, что сейчас без отопления остаются 3419 многоэтажек, преимущественно на правом берегу столицы.

Энергетики и коммунальщики продолжают работы, чтобы в кратчайшие сроки вернуть комфорт жителям.