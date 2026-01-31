Відключення світла: у Києві тисячі будинків знову без опалення

За словами Кличка, після масштабної аварії в енергосистемі України, яка зупинила роботу водо- та теплопостачання Києва, комунальні служби активно відновлюють життєво важливі послуги.

На лівому березі міста вода вже подається, а в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах система працює на пониженому тиску.

"Ми працюємо без вихідних, щоб відновити тепло та воду для всіх районів Києва якомога швидше", - зазначив міський голова.

Він також зауважиж, що наразі без опалення залишаються 3419 багатоповерхівок, переважно на правому березі столиці.

Енергетики та комунальники продовжують роботи, щоб у найкоротший термін повернути комфорт мешканцям.