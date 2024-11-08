В Киеве ухудшилось качество воздуха: синоптики объяснили, что происходит

В Киеве фиксируют ухудшение состояния воздуха. Однако сообщение, распространенное ранее в медиа о якобы трансграничном переносе пыли в Украину, является некорректным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
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Утром четверга, 7 ноября, в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.
Уточнялось, что уровень загрязненности - средний.
"Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха является трансграничное влияние, перенос пыли с территории Европы", - рассказали в пресс-службе КГГА и опубликовали соответствующую карту.
Опубликованная КГГА визуальная информация (карта: kyivcity.gov.ua)
Вечером в официальном Telegram-канале КГГА практически продублировали предыдущую информацию и рассказали, что в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха (уровень загрязненности - средний).
"Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятная причина временного ухудшения состояния воздуха - трансграничное влияние, перенос пыли с территории Европы", - говорилось в сообщении.
Гражданам также советовали (в случае дальнейшего ухудшения состояния воздуха):
Сообщение КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
По словам синоптиков, информация о том, что на территорию Украины перемещается пыль, начала распространяться среди граждан из-за неправильной трактовки данных содержания аэрозолей в воздухе (якобы высокая концентрация аэрозолей означает, что переносится облако загрязненного воздуха и пыль).
"Но опытные метеорологи сразу проанализировали, какой именно это аэрозоль. И это ничто иное, как капельки воды. Вот так! Повисшие в воздухе капельки воды спутники "видят" так, как и пыль, поэтому очень важно уметь правильно анализировать доступные данные", - отметили в Укргидрометцентре.
Влажность в воздухе (карта: facebook.com/UkrHMC)
Эксперты объяснили также, что такое капельки воды в воздухе.
"Ответ на этот вопрос очень прост - это атмосферная влажность. И сейчас она достаточно высока в Украине", - говорится в сообщении УкрГМЦ.
Отмечается, что когда атмосферная влажность достигает 100%, это значит, что:
"Туман с высокой заблаговременностью прогнозировался в ночные и утренние часы в западных областях страны. Он также наблюдается на территории Польши. Поэтому никакого трансграничного переноса пыли нет. Это перенос влажного воздуха и образование дымки и туманов", - подчеркнули метеорологи.
Туманы над Украиной (карта: facebook.com/UkrHMC)
Следовательно, причиной ухудшения качества воздуха в столице являются "такие же синоптические условия, которые и привели к образованию дымки в Киевской области".
Украинцам объяснили, что воздух - прижат высоким давлением антициклона к земле. В нем накапливаются мелкие капельки воды и почти полностью отсутствует перемешивание воздуха вблизи поверхности.
Учитывая это, любые выбросы в городе остаются возле земли и накапливаются.
"Прежде всего - это выбросы транспорта, которые повысили локально концентрации диоксида азота. Четко прослеживается на спутниковых снимках Sentinel", - уточнили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Концентрация диоксида азота (карта: facebook.com/UkrHMC)
В заключение специалисты отметили, что это - стандартные сезонные процессы, когда начинается период туманов.
"Итак, основное - напоминаем водителям западных областей в ближайшую ночь и утром быть особенно осторожными и внимательными на дороге во время ухудшения видимости вызванной туманами", - подытожили в Укргидрометцентре.
Пост УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что по состоянию на 8 часов утра пятницы, 8 ноября 2024 года, уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве - средний.
При этом радиационный фон во всем городе - в пределах нормы.
На правом берегу столицы фиксируют следующие уровни загрязненности (на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха):
Тем временем на левом берегу Киева ситуация с утра была такой:
Следует отметить, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
"Градация" показателя CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)
Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:
Напомним, утром понедельника, 30 сентября 2024 года, некоторые жители Украины зафиксировали существенное загрязнение воздуха пылью. Пользователи социальных сетей публиковали соответствующие фото и видео, на которых можно было увидеть, что воздух изменил "цвет". Представители местных властей рекомендовали людям беречь здоровье, ограничивать пребывание на улице и закрывать окна.
Позже в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что ветер переносит воздух с пылью в виде мельчайших частиц в верхних слоях атмосферы на территорию нашей страны из Каспийской низменности.
Сообщалось также, что в Киевскую область и столицу Украины ухудшение качества воздуха доберется несколько позже.
Эксперты отмечали, что пыль будет попадать в Украину "волнами", то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.
1 октября в Государственной экологической инспекции столичного округа рассказали, что пыль из Каспия действительно добралась до столицы, однако ухудшение качества воздуха в Киевской области могут фиксироваться не только из-за этого.
Утром 25 октября в двух городах западной части Украины также зафиксировали максимально вредный уровень загрязнения воздуха.
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