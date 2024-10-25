Лучше закрыть окна. В двух городах наблюдается сильное загрязнение воздуха

В двух городах западной части Украины зафиксирован максимально вредный уровень загрязнения воздуха. Специалисты советуют закрыть окна и избегать долгого пребывания на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт системы экологического мониторинга SaveEcoBot.

На утро 25 октября в Ивано-Франковске и Тернополе зафиксировали максимально вредный уровень загрязнения воздуха. Индексы его качества составляли 158 и 155 соответственно. Согласно данным SaveEcoBot, главным загрязнителем воздуха является мелкодисперсная пыль.

Жители городов сообщили о дымке с едким запахом. Кроме ужасной видимости и вони, у некоторых присутствует дискомфорт при дыхании. Дискомфорт может быть вызван и у людей с заболеваниями сердца.

В связи с этим, в Ивано-Франковск уже направили специалистов для контрольных замеров атмосферного воздуха. О результатах сообщат позже.

Как обезопасить себя от загрязненного воздуха

1. Первоначально закройте окна.

2. Пейте больше воды.

3. Сделайте влажную уборку.

4. Выходите на улицу только в случае необходимости.