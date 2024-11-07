В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха: жителям столицы дали советы
В Киеве сегодня, 7 ноября, вечером наблюдается загрязнение воздуха. Уровень загрязнения - средний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
В КГГА подчеркнули, что ухудшение состояния воздуха в Киеве является временным.
По данным ведомства, причиной загрязнения воздуха является повышение концентрации пыли. Пыль перенесло с территории Европы.
На этом фоне киевлянам посоветовали:
- не выходить на улицу;
- закрыть окна дома;
- завесить окна влажными простынями;
- пить много воды;
- при наличии очистителя воздуха включать его на максимум.
Погода в Киеве
Напомним, несколько дней назад в Киеве зафиксировали первую минусовую температуру. Период без мороза длился почти 200 дней.
При этом завтра, 8 ноября, в Украине ожидается туман на западе и небольшой дождь в восточных областях и Сумской области.
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