Не только пыль. Жителей Киева и области предупредили об ухудшении качества воздуха

Пыль из Каспийской низменности добралась до Киевской области и столицы Украины. Однако ухудшение качества воздуха могут фиксировать не только из-за этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции столичного округа.

Содержание

Причины ухудшения качества воздуха

Ссылаясь на данные Укргидрометцентра, в экологической инспекции рассказали, что по состоянию на вторник, 1 октября, пыль из Каспийской низменности была принесена ветровыми потоками на территорию:

Киевской области

Житомирской области

северной части Винницкой области

"Спутниковые данные свидетельствуют о мощной пылевой буре западнее Каспийского моря из-за повышения скорости ветра. Это способствует распространению пыли, которая будет оседать на территории Украины. Наибольшую концентрацию пылевых частиц ожидают в восточных, северных областях, а также в Полтавской и Днепропетровской областях", - рассказали украинцам.

Распространение пыли (иллюстрация: stolreg.dei.gov.ua)

Уточняется, что это лишь одна из причин ухудшения качества воздуха, ведь специалисты фиксируют также дым, поступающий с северного направления.

"Дополнительным фактором являются продолжающиеся на территории России масштабные лесные пожары, продукты горения которых перемещаются юго-восточным ветром на территорию Украины", - объяснили эксперты.

Отмечается, что оба эти источника загрязнения уже охватили Киевскую область и будут оставаться в воздухе в течение нескольких следующих дней.

Кроме того, жителей Киевской области предупредили о значительных рисках возникновения и распространения пожаров в экосистемах (на фоне погодных условий).

Так, по прогнозам Укргидрометцентра, с 1 по 3 октября в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности (за исключением районов Тетерева и Чернобыля).

Когда ситуация с качеством воздуха может улучшиться

Согласно прогнозам, такая ситуация будет сохраняться, по меньшей мере, до пятницы, 4 октября, когда изменение направления ветра на южный и западный может привести к частичному улучшению качества воздуха.

Уточняется, что пыль будет попадать на территорию Украины волнами, что приводит к колебаниям уровня видимости и качества воздуха.

"Сочетание пыли и дыма обусловлено разными ветровыми потоками: на поверхности действует северный поток, который приносит дым с северо-востока, тогда как на высоте преобладает юго-восточный поток, несущий пыль", - объяснили в экологической инспекции.

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:

или на карте по ссылке

или в приложении "Київ Цифровий"

Между тем, информацию о качестве воздуха и уровне радиационного фона в других регионах Украины, можно отслеживать в режиме реального времени на портале "ЕкоЗагроза".

Как украинцам уберечь здоровье

Украинцам напомнили, что пылевые бури могут повлечь за собой:

ухудшение видимости (что создает опасность для дорожного движения)

негативное влияние на здоровье населения

"Мелкодисперсная пыль (PM2.5 и PM10) может проникать в дыхательные пути, вызывая раздражение, особенно у людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы", - объяснили гражданам.

Учитывая это, Государственная экологическая инспекция столичного округа рекомендует:

избегать пребывания на открытом воздухе во время пылевой бури (особенно людям с заболеваниями дыхательных путей)

держать окна закрытыми

использовать воздухоочистители в помещениях

выходить на улицу в защитных масках или респираторах (при необходимости)

Водителям также советуют быть особенно осторожными - из-за пониженной видимости на дорогах.