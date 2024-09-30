Украину накрыла пылевая буря, смог идет из России: где ситуация самая плохая (видео)
Утром 30 сентября часть Украины накрыла пыльная буря. Людям рекомендуют ограничить пребывание на улице и закрыть окна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумского областного центра по гидрометеорологии .
Синоптики фиксируют серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных областях. Больше всего загрязненных частиц в воздухе сейчас в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Значительное загрязнение воздуха в Украине связано с "забросом" атмосферным вихрем пыли и смога с территории России. В частности, пыль заносит в нашу страну из Каспия, а вот смог – из РФ, где сейчас масштабные лесные пожары. Юго-восточный ветер способствовал распространению пыли и смога на территорию нашей страны.
Пылевая буря в Украине (скриншот - Сумской областной центр по гидрометеорологии)
Пользователи соцсетей публикуют фото и видео, где заметно, что в городах значительно снизилась видимость.
О смогах и пыли в воздухе также рассказывают в соцсетях жители временно оккупированного Луганска. Люди публикуют фото, на которых также видно, что воздух очень загрязнен.
Пылевая буря в оккупированном Луганске (фото из соцсетей)
Ранее РБК-Украина писало, что 20 сентября в Киеве зафиксировали значительное ухудшение качества воздуха. Столица Украины оказалась на вершине онлайн-рейтинга городов с самым загрязненным воздухом. Тогда это было связано с изменением ветра и незначительными очагами пожаров в экосистемах в Киевской, Черниговской и Сумской областях.
Также мы писали, что 25 сентября в Луцке на стационарном посту наблюдений на улицах Ровенской и Конякина было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных для здоровья веществ.
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