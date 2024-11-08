У Києві погіршилась якість повітря: синоптики пояснили, що відбувається

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Про яке повідомлення щодо стану повітря йдеться

Зранку четверга, 7 листопада, у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.

Уточнювалось, що рівень забрудненості - середній.

"Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є транскордонний вплив, перенесення пилу з території Європи", - розповіли у прес-службі КМДА й опублікували відповідну карту.

Опублікована КМДА візуальна інформація (карта: kyivcity.gov.ua)

Ввечері в офіційному Telegram-каналі КМДА практично продублювали попередню інформацію та розповіли, що в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря (рівень забрудненості - середній).

"Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірна причина тимчасового погіршення стану повітря - транскордонний вплив, перенесення пилу з території Європи", - йшлося у повідомленні.

Громадянам також радили (у разі подальшого погіршення стану повітря):

зачинити вікна

обмежити перебування на вулиці

пити багато води

якщо є очищувач повітря - вмикати на максимум

Допис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Що насправді відбувається з повітрям у Києві

За словами синоптиків, інформація про те, що на територію України переміщується пил, почала поширюватись серед громадян через неправильне трактування даних вмісту аерозолів у повітрі (нібито висока концентрація аерозолів означає, що переноситься хмара забрудненого повітря і пил).

"Але досвідчені метеорологи одразу проаналізували, який саме це аерозоль. І це ніщо інше, як крапельки води. Отакої! Так, завислі в повітрі крапельки води супутники "бачать" так, як і пил, тому дуже важливо вміти правильно аналізувати доступні дані", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Вологість у повітрі (карта: facebook.com/UkrHMC)

Експерти пояснили також, що таке крапельки води у повітрі.

"Відповідь на це питання дуже проста - це атмосферна вологість. І наразі вона доволі висока в Україні", - йдеться у повідомленні УкрГМЦ.

Зазначається, що коли атмосферна вологість сягає 100%, це означає, що:

повітря більше не може містити вологу у вигляді пару

вона конденсується у краплинки

утворюється серпанок і туман (які погіршують видимість)

"Туман із високою завчасністю прогнозувався в нічні та ранкові години у західних областях країни. Він також спостерігається на території Польщі. Тому ніякого транскордонного перенесення пилу немає. Це перенесення вологого повітря та утворення серпанку і туманів", - наголосили метеорологи.

Тумани над Україною (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отже, причиною погіршення якості повітря у столиці є "такі ж синоптичні умови, які й призвели до утворення серпанку на Київщині".

Українцям пояснили, що повітря - притиснене високим тиском антициклону до землі. В ньому накопичуються дрібні крапельки води та майже повністю відсутнє перемішування повітря поблизу поверхні.

З огляду на це будь-які викиди в місті залишаються біля землі та накопичуються.

"Насамперед - це викиди транспорту, що підвищили локально концентрації діоксиду азоту. Чітко прослідковується на супутникових знімках Sentinel", - уточнили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Концентрація діоксиду азоту (карта: facebook.com/UkrHMC)

Насамкінець фахівці зауважили, що це - стандартні сезонні процеси, коли розпочинається період туманів.

"Тож основне - нагадуємо водіям західних областей найближчої ночі та вранці бути особливо обережним та уважними на дорозі під час погіршення видимості спричиненої туманами", - підсумували в Укргідрометцентрі.

Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яка ситуація з якістю повітря у столиці сьогодні

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що станом на 8 годину ранку п'ятниці, 8 листопада 2024 року, рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві - середній.

При цьому радіаційний фон у всьому місті - в межах норми.

На правому березі столиці фіксують такі рівні забрудненості (на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря):

вулиця Китаївська, 22 - загальний індекс якості повітря 56 (середній рівень забрудненості)

- загальний індекс якості повітря 56 (середній рівень забрудненості) вулиця Турівська, 28 - загальний індекс якості повітря 53 (середній рівень забрудненості)

- загальний індекс якості повітря 53 (середній рівень забрудненості) проспект Берестейський, 97 - загальний індекс якості повітря 50 (середній рівень забрудненості)

- загальний індекс якості повітря 50 (середній рівень забрудненості) вулиця Щусєва, 20 - загальний індекс якості повітря 49 (низький рівень забрудненості)

- загальний індекс якості повітря 49 (низький рівень забрудненості) проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря 47 (низький рівень забрудненості)

Тим часом на лівому березі Києва ситуація зранку була такою:

вулиця Архітектора Вербицького, 26 - загальний індекс якості повітря 61 (середній рівень забрудненості)

- загальний індекс якості повітря 61 (середній рівень забрудненості) вулиця Харківське шосе, 7/1 - загальний індекс якості повітря 58 (середній рівень забрудненості)

Варто зазначити, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:

ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу)

SO2 (діоксид сірки)

NO2 (діоксид азоту)

О3 (приземний озон)

CO (оксид вуглецю)

Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

"Градація" показника CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна: