В Киеве начались проблемы с интернетом после атаки россиян, - NetBlocks

Сегодня, 19 декабря, в Киеве фиксируют проблемы с интернетом. Они связаны с атакой российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NetBlocks в Twitter.

Согласно данным организации, сейчас в столице фиксируют проблемы с интернетом, которые являются более серьезными, чем в день предыдущего удара РФ по столице - 16 декабря.

Фото: данные NetBlocks (twitter.com/netblocks)

"Показатели свидетельствуют об ухудшении связи и, соответственно, энергоснабжения в Киеве и его окрестностях после ночных атак российских дронов-камикадзе на гражданские объекты критической инфраструктуры", - сказано в сообщении NetBlocks.

В организации отмечают, что по состоянию на 12:00 национальная связь находилась на уровне около 50% от нормы.