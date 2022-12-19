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В Киеве начались проблемы с интернетом после атаки россиян, - NetBlocks

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Киев, Понедельник 19 декабря 2022 20:18
В Киеве начались проблемы с интернетом после атаки россиян, - NetBlocks Фото: в Киеве начались проблемы с интернетом после атаки россиян (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 19 декабря, в Киеве фиксируют проблемы с интернетом. Они связаны с атакой российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NetBlocks в Twitter.

Согласно данным организации, сейчас в столице фиксируют проблемы с интернетом, которые являются более серьезными, чем в день предыдущего удара РФ по столице - 16 декабря.

В Киеве начались проблемы с интернетом после атаки россиян, - NetBlocksФото: данные NetBlocks (twitter.com/netblocks)

"Показатели свидетельствуют об ухудшении связи и, соответственно, энергоснабжения в Киеве и его окрестностях после ночных атак российских дронов-камикадзе на гражданские объекты критической инфраструктуры", - сказано в сообщении NetBlocks.

В организации отмечают, что по состоянию на 12:00 национальная связь находилась на уровне около 50% от нормы.

Напомним, сегодня, 19 декабря, российские оккупанты ударили дронами по Киеву и области.

В небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских беспилотника. Украинским силам обороны удалось уничтожить 18 БПЛА.

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