У Києві почалися проблеми з інтернетом після атаки росіян, - NetBlocks
Сьогодні, 19 грудня, у Києві фіксують проблеми з інтернетом. Вони пов'язані з атакою російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NetBlocks у Twitter.
За даними організації, зараз у столиці фіксують проблеми з інтернетом, які є серйознішими, ніж у день попереднього удару РФ по столиці - 16 грудня.
Фото: дані NetBlocks (twitter.com/netblocks)
"Показники свідчать про погіршення зв'язку та, відповідно, енергопостачання у Києві та його околицях після нічних атак російських дронів-камікадзе на цивільні об'єкти критичної інфраструктури", - сказано в повідомленні NetBlocks.
В організації зазначають, що станом на 12:00 національний зв'язок перебував на рівні близько 50% від норми.
Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня, російські окупанти вдарили дронами по Києву та області.
У небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожих безпілотників. Українським силам оборони вдалося знищити 18 БПЛА.
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