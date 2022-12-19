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У Києві почалися проблеми з інтернетом після атаки росіян, - NetBlocks

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Київ, Понеділок 19 грудня 2022 20:18
У Києві почалися проблеми з інтернетом після атаки росіян, - NetBlocks Фото: у Києві почалися проблеми з інтернетом після атаки росіян (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 19 грудня, у Києві фіксують проблеми з інтернетом. Вони пов'язані з атакою російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NetBlocks у Twitter.

За даними організації, зараз у столиці фіксують проблеми з інтернетом, які є серйознішими, ніж у день попереднього удару РФ по столиці - 16 грудня.

У Києві почалися проблеми з інтернетом після атаки росіян, - NetBlocksФото: дані NetBlocks (twitter.com/netblocks)

"Показники свідчать про погіршення зв'язку та, відповідно, енергопостачання у Києві та його околицях після нічних атак російських дронів-камікадзе на цивільні об'єкти критичної інфраструктури", - сказано в повідомленні NetBlocks.

В організації зазначають, що станом на 12:00 національний зв'язок перебував на рівні близько 50% від норми.

Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня, російські окупанти вдарили дронами по Києву та області.

У небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожих безпілотників. Українським силам оборони вдалося знищити 18 БПЛА.

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