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Россияне атаковали Киевскую область дронами: сработала система ПВО

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Понедельник 19 декабря 2022 03:51
Россияне атаковали Киевскую область дронами: сработала система ПВО Фото: Россияне атаковали Киевскую область с дронов
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 19 декабря атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВ Алексея Кулебы.

Чиновник призвал граждан позаботиться о себе и близких и пройти к укрытиям. В хранилищах необходимо находиться, пока не прозвучит сигнал отбоя опасности.

"Следите за информацией из официальных источников. Прошу не фотографировать и не комментировать работу военных и сил ПВО", - отметил Кулеба.

В сети пишут, что в Киевской области был слышен ряд взрывов. Отмечается, что проптивоздушная оборона работала по вражеским "Шахедам".

Напомним, глава Николаевской области Виталий Ким вечером 18 декабря предупредил об атаке вражеских дронов-камикадзе на юге .

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Киевская область Война России против Украины
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