Киев и Днепр переходят на зимние ограничения скорости: что надо знать водителям
С 1 ноября в Киеве и Днепре меняется скоростной режим движения транспорта.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
По его словам, в соответствии с решениями городских советов, завершается период действия летних ограничений, когда разрешенная скорость на отдельных участках превышала 50 км/ч.
В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на четырех участках, а именно:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- проспект Р. Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);
- улица Набережно-Рыбальская (в направлении от улицы Электриков до Гаванского моста).
В Днепре ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч действует на таких участках:
- улица Набережная Заводская, за исключением участков:
- в 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Павлова;
- от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;
- в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и улицей Метростроевской);
- улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);
- шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
- шоссе Донецкое, от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.49 (50) "Днепр";
- улица Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до моста Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
- мост Центральный;
- мост Кайдакский;
- мост Усть-Самарский.
