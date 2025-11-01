Киев и Днепр переходят на зимние ограничения скорости: что надо знать водителям

С 1 ноября в Киеве и Днепре меняется скоростной режим движения транспорта.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, в соответствии с решениями городских советов, завершается период действия летних ограничений, когда разрешенная скорость на отдельных участках превышала 50 км/ч.

В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на четырех участках, а именно:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

проспект Р. Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);

улица Набережно-Рыбальская (в направлении от улицы Электриков до Гаванского моста).

В Днепре ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч действует на таких участках: