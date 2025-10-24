RU

В Киеве перед судом предстанет соратник Медведчука, который бежал в Россию

Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве будут судить пророссийского политолога Кирилла Молчанова, который работал на Виктора Медведчука и оправдывал агрессию РФ против Украины.

Что заявили в Офисе Генпрокурора

Как проинформировали в Офисе Генпрокурора, в суд направлено обвинительное заключение в отношении 38-летнего политолога, который после начала полномасштабного вторжения бежал в Россию и активно выступал на пропагандистских телеканалах.

По данным следствия, он регулярно появлялся в эфирах шоу Владимира Соловьева, оправдывал агрессию РФ, распространял фейки и дискредитировал Украину.

Также по заказу Москвы он организовывал на улицах Евросоюза акции, на которых призывал к сворачиванию международной поддержки Украины.

"После того как обвиняемый прибыл из РФ в Германию (через Польшу), он был передан Украине. Сейчас он находится под стражей", - говорится в сообщении.

Детали от СБУ

В СБУ уточнили, что речь идет о российском агенте "политэксперте" из медийного пула Виктора Медведчука Кирилле Молчанове.

Он обвиняется в проведении информдиверсий против Украины по заказу ФСБ и внешней разведки России.

Как установило расследование, после работы на подсанкционных телеканалах Медведчука Кирилл Молчанов в 2022 году выехал в Москву.

Там он стал одним из ключевых участников кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe). Руководить их деятельностью российский диктатор Владимир Путин поручил Медведчуку под контролем российских спецслужбистов.

При их координации "политэксперт" регулярно выступал в эфирах кремлевских пропагандистов, где поддерживал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о ситуации в Украине.

Одновременно с этим фигурант использовал подконтрольные Телеграмм-каналы и видеохостинг Ютуб для распространения дезинформации с целью расшатывания ситуации в странах-партнерах Украины.

Что грозит

На основании доказательств подозреваемый обвиняется по трем статьям:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 6 ст. 111-1 (организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве со страной-агрессором);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность).

Молчанову грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

 

Что предшествовало

Напомним, в апреле в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ передали российского агента "политэксперта" из пула кума Путина Виктора Медведчука пропагандиста Кирилла Молчанова.

Также известно, что задержанный СБУ "политэксперт" сдал еще 12 пропагандистов Медведчука

