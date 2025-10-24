У Києві перед судом постане соратник Медведчука, який тікав до Росії

У Києві судитимуть проросійського політолога Кирила Молчанова, який працював на Віктора Медведчука та виправдовував агресію РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора та Службу безпеки України.
Як проінформували в Офісі Генпрокурора, до суду скеровано обвинувальний акт щодо 38-річного політолога, який після початку повномасштабного вторгнення втік до Росії та активно виступав на пропагандистських телеканалах.
За даними слідства, він регулярно з’являвся в ефірах шоу Володимира Соловйова, виправдовував агресію РФ, поширював фейки та дискредитував Україну.
Також на замовлення Москви він організовував на вулицях Євросоюзу акції, на яких закликав до згортання міжнародної підтримки Україні.
"Після того як обвинувачений прибув із РФ до Німеччини (через Польщу), його було передано Україні. Наразі він перебуває під вартою", - йдеться у повідомленні.
В СБУ уточнили, що йдеться про російського агента "політексперта" із медійного пулу Віктора Медведчука Кирила Молчанова.
Він обвинувачується у проведенні інформдиверсій проти України на замовлення ФСБ та зовнішньої розвідки Росії.
Як встановило розслідування, після роботи на підсанкційних телеканалах Медведчука Кирило Молчанов у 2022 році виїхав до Москви.
Там він став одним із ключових учасників кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe). Керувати їхньою діяльністю російський диктатор Володимир Путін доручив Медведчуку під контролем російських спецслужбістів.
За їхньої координації "політексперт" регулярно виступав в ефірах кремлівських пропагандистів, де підтримував збройну агресію рф та поширював фейки про ситуацію в Україні.
Одночасно з цим фігурант використовував підконтрольні Телеграм-канали та відеохостинг Ютуб для поширення дезінформації з метою розхитування ситуації в країнах-партнерах України.
На підставі доказів підозрюваний обвинувачується за трьома статтями:
Молчанову загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у квітні в Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення за запитом СБУ передали російського агента "політексперта" із пулу кума Путіна Віктора Медведчука пропагандиста Кирила Молчанова.
Також відомо, що затриманий СБУ "політексперт" здав ще 12 пропагандистів Медведчука