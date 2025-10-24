У Києві перед судом постане соратник Медведчука, який тікав до Росії

Що заявили в Офісі Генпрокурора

Як проінформували в Офісі Генпрокурора, до суду скеровано обвинувальний акт щодо 38-річного політолога, який після початку повномасштабного вторгнення втік до Росії та активно виступав на пропагандистських телеканалах.

За даними слідства, він регулярно з’являвся в ефірах шоу Володимира Соловйова, виправдовував агресію РФ, поширював фейки та дискредитував Україну.

Також на замовлення Москви він організовував на вулицях Євросоюзу акції, на яких закликав до згортання міжнародної підтримки Україні.

"Після того як обвинувачений прибув із РФ до Німеччини (через Польщу), його було передано Україні. Наразі він перебуває під вартою", - йдеться у повідомленні.

Деталі від СБУ

В СБУ уточнили, що йдеться про російського агента "політексперта" із медійного пулу Віктора Медведчука Кирила Молчанова.

Він обвинувачується у проведенні інформдиверсій проти України на замовлення ФСБ та зовнішньої розвідки Росії.

Як встановило розслідування, після роботи на підсанкційних телеканалах Медведчука Кирило Молчанов у 2022 році виїхав до Москви.

Там він став одним із ключових учасників кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe). Керувати їхньою діяльністю російський диктатор Володимир Путін доручив Медведчуку під контролем російських спецслужбістів.

За їхньої координації "політексперт" регулярно виступав в ефірах кремлівських пропагандистів, де підтримував збройну агресію рф та поширював фейки про ситуацію в Україні.

Одночасно з цим фігурант використовував підконтрольні Телеграм-канали та відеохостинг Ютуб для поширення дезінформації з метою розхитування ситуації в країнах-партнерах України.

Що загрожує

На підставі доказів підозрюваний обвинувачується за трьома статтями:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 6 ст. 111-1 (організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з країною-агресором);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).

Молчанову загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.