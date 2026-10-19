В Киеве на Печерске произошла стрельба в ТЦК, ранены полицейские и военные

В Печерском районе Киева в здании ТЦК раздалась стрельба. Предварительно, огонь открыл мужчина, которого туда доставили за нарушение правил мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины в Telegram.
Правоохранители отметили, что в результате стрельбы были ранены трое полицейских и трое военнослужащих. Пострадавших госпитализировали, им предоставляют необходимую медицинскую помощь.
При этом стрелок был задержан. На месте работает следственно-оперативная группа территориального и главного управления полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Обновлено 20:45
В Киевском областном ТЦК и СП сообщили, что около 19:00 в помещение Печерского районного ТЦК доставили гражданина за нарушение закона о мобилизации.
Во время проверки мужчина достал оружие и открыл огонь по полицейским и военнослужащим. Пострадали 3 полицейских и 3 военнослужащих.
"Стрелка задержали, на месте происшествия работают правоохранительные органы и следственно-оперативные группы. Все обстоятельства выясняются", - уточнили в ТЦК.
Напомним, 2 августа в Одессе мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК. Неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета.
В результате инцидента были ранены четверо военнослужащих ТЦК.
Это уже далеко не первый случай, когда во время процесса мобилизации нарушители открывают огонь. Похожий случай также произошел в Днепре 4 мая.