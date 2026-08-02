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В Одессе мужчина стрелял по работникам ТЦК, есть раненые

21:50 02.08.2026 Вс
1 мин
Что известно об инциденте?
aimg Елена Чупровская
В Одессе мужчина стрелял по работникам ТЦК, есть раненые Иллюстративное фото: стрельба произошла в Одессе (Getty Images)
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В Одессе мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

На видео, распространявшихся в сети, виден, вероятно, процесс задержания работниками ТЦК мужчины. Во время него раздались выстрелы.

"Предварительно установлено, что во время проведения работниками районного территориального центра комплектования и социальной поддержки мер по оповещению населения неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета в их сторону", - говорится в заявлении.

В результате инцидента ранения получили четверо работников ТЦК, они уже получают медицинскую помощь.

Правоохранители устанавливают местонахождение стрелка для его задержания.

Обновлено. Мужчину задержали. Предварительно он стрелял из пистолета Флобер.

В Одессе мужчина стрелял по работникам ТЦК, есть раненыеФото: стрелок был задержан (od.npu.gov.ua)

"Оружие будет направлено на экспертное исследование. Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в заявлении полиции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе мужчина открыл стрельбу в пиццерии. Полиция задержала нападающего. Пострадавших в результате инцидента нет.

Недавно также в Одессе произошла погоня со стрельбой. Затем были задержаны восемь представителей Пересыпского ТЦК и один участковый.

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