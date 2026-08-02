В Одессе мужчина стрелял по работникам ТЦК, есть раненые

В Одессе мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

На видео, распространявшихся в сети, виден, вероятно, процесс задержания работниками ТЦК мужчины. Во время него раздались выстрелы.

"Предварительно установлено, что во время проведения работниками районного территориального центра комплектования и социальной поддержки мер по оповещению населения неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета в их сторону", - говорится в заявлении.

В результате инцидента ранения получили четверо работников ТЦК, они уже получают медицинскую помощь.

Правоохранители устанавливают местонахождение стрелка для его задержания.

Обновлено. Мужчину задержали. Предварительно он стрелял из пистолета Флобер.

Фото: стрелок был задержан (od.npu.gov.ua)

"Оружие будет направлено на экспертное исследование. Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в заявлении полиции.