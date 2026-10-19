У Києві на Печерську сталася стрілянина в ТЦК, поранено поліцейських та військових

Правоохоронці зазначили, що в результаті стрілянини було поранено трьох поліцейських і трьох військовослужбовців. Постраждалих госпіталізували, їм надають потрібну медичну допомогу.

При цьому стрілець був затриманий. На місці працює слідчо-оперативна група територіального та головного управління поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Оновлено 20:45

У Київському обласному ТЦК та СП повідомили, що близько 19:00 до приміщення Печерського районного ТЦК доставили громадянина за порушення закону про мобілізацію.

Під час перевірки чоловік дістав зброю та відкрив вогонь по поліцейських та військовослужбовців. Постраждали 3 поліцейських та 3 військовослужбовців.

"Стрільця затримали, на місці події працюють правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи. Усі обставини з'ясовуються", - уточнили у ТЦК.

Стрілянина по військових ТЦК

Нагадаємо, 2 серпня в Одесі чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцям ТЦК. Невідомий кілька разів вистрілив із пістолета.

Внаслідок інциденту було поранено четверо військовослужбовців ТЦК.