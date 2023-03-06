ua ru
Пн, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силы ПВО уничтожили вражеские дроны над Харьковской областью

Новина українською →
Харьковская область, Понедельник 06 марта 2023 00:12
Силы ПВО уничтожили вражеские дроны над Харьковской областью Фото: Силы ПВО уничтожили вражеские дроны над Харьковской областью (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ПВО Украины в ночь на 6 марта уничтожила вражеские дроны в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника в Telegram.

Отмечается, что уничтожены вражеские БПЛА, которые шли в районе Балаклеи и Змиева.

"Однако это не все враждебные "Шахеды", наше ПВО продолжает работать по целям", - сообщил Мельник.

Как сообщалось, российские оккупанты утром в среду, 1 марта, обстреляли Чугуев Харьковской области. Зафиксировано три "прилета". Ранения получили мужчина 52 лет и 13-летний мальчик. Россияне обстреляли Чугуев ракетами типа С-300. Также повреждено учебное заведение и котельная.

Напомним, что в Киеве и области была объявлена тревога из-за того, что в небе над регионом был обнаружен воздушный объект.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков
NEWS
Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется, - Череватый
Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется, - Череватый
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным