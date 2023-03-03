В России заявили об атаке на Брянский аэропорт: там прозвучали взрывы

Иллюстративное фото: в России заявили об атаке на Брянский аэропорт (Getty Images)

Сегодня, 3 марта, в районе Брянского аэропорта раздались несколько взрывов. Украину уже обвиняют в "атаке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистский Telegram-канал Mash.