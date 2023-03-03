ua ru
Пт, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России заявили об атаке на Брянский аэропорт: там прозвучали взрывы

Новина українською →
Пятница 03 марта 2023 20:03
В России заявили об атаке на Брянский аэропорт: там прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в России заявили об атаке на Брянский аэропорт (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 3 марта, в районе Брянского аэропорта раздались несколько взрывов. Украину уже обвиняют в "атаке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистский Telegram-канал Mash.

По его информации, в районе аэропорта были слышны два взрыва.

"Предварительно, системой ПВО был сбит украинский дрон", - рассказывают пропагандисты.

При этом местные издания пишут, что после взрыва в небе появилось желтое свечение.

Власти Брянской области в комментарии "РИА-Новости" уже якобы опровергли информацию о сработавших системах ПВО в городе.

"Звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер", - пишет пропагандистское издание со ссылкой местные власти.

Напомним, ранее стало известно, что в Брянской области вчера, 2 марта, заявили о якобы "проникновении украинской ДРГ".

Также мы писали, что 2 марта в Брянской области местные жители услышали взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация аеропорт вибухи Брянская область
NEWS
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
DAILY
Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин