В России заявили об атаке на Брянский аэропорт: там прозвучали взрывы
Сегодня, 3 марта, в районе Брянского аэропорта раздались несколько взрывов. Украину уже обвиняют в "атаке".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистский Telegram-канал Mash.
По его информации, в районе аэропорта были слышны два взрыва.
"Предварительно, системой ПВО был сбит украинский дрон", - рассказывают пропагандисты.
При этом местные издания пишут, что после взрыва в небе появилось желтое свечение.
Власти Брянской области в комментарии "РИА-Новости" уже якобы опровергли информацию о сработавших системах ПВО в городе.
"Звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер", - пишет пропагандистское издание со ссылкой местные власти.
Напомним, ранее стало известно, что в Брянской области вчера, 2 марта, заявили о якобы "проникновении украинской ДРГ".
Также мы писали, что 2 марта в Брянской области местные жители услышали взрывы.
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