В Киеве объявили воздушную тревогу: в чем причина

В Киеве сегодня, 15 октября, объявили воздушную тревогу. Есть угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы Украины в Telegram .

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до опасности", - сказано в сообщении КГВА.

В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении Киевской области летит скоростная цель. Ее курс - южный.

Позже военные уточнили, что цель приближается к Киеву.

Обновлено 16:48

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.