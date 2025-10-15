ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Київ, Середа 15 жовтня 2025 16:41
У Києві оголосили повітряну тривогу: у чому причина Ілюстративне фото: у Києві попередили про загрозу балістики (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 15 жовтня, оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram і Повітряні сили України в Telegram.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями і перебувайте там до небезпеки", - сказано в повідомленні КМВА.

Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що в напрямку Київської області летить швидкісна ціль. Її курс - південний.

Пізніше військові уточнили, що ціль наближається до Києва.

Оновлено 16:48

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги

Атаки росіян

Нагадаємо, в ніч проти 15 жовтня російські окупанти намагалися атакувати Україну за допомогою ударних безпілотників. Ворог запустив 113 дронів типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей.

Українські захисники збили або придушили 86 дронів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому 26 влучань ударних безпілотників було зафіксовано в 11 населених пунктах.

До речі, в ніч проти 10 жовтня росіяни завдали по Україні масованого удару із застосуванням ракет і безпілотників.

За інформацією Повітряних сил, ворог тоді, зокрема, використав 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, а також ще дві аеробалістичні ракети "Кинжал".

