В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников: раздаются взрывы

В Киеве вечером 2 января объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки российских ударных беспилотников. Несколько дронов уже фиксировались на подлете к столице, работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КМВА и Воздушные силы Украины .

"БпЛА в Бориспольском районе Киевской области, направление г.Бровары... БпЛА на Киевщине, мимо Броваров курс юго-западный... БпЛА на г.Киев с востока", - сказано в сообщениях ВС ВСУ за последние 20 минут.

КГВА подтвердила объявление воздушной тревоги. Жителей столицы просят находиться в укрытиях до отбоя. Противовоздушная оборона уже начала уничтожение беспилотников в области, на подлете к столице.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сказано в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили о группах в 3, 5 и 10 дронов, которые летят в Киевской области в направлении Киева и на Черниговщине в направлении Киевской области. Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Обновлено 22:55 В Киеве слышны взрывы, предварительно, работает ПВО. Это подтвердил руководитель Киевской МВА Тимур Ткаченко.

"Над столицей вражеские БпЛА. Сейчас работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах!", - написал он.