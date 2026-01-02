ua en ru
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников: раздаются взрывы

Пятница 02 января 2026 22:46
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников: раздаются взрывы Иллюстративное фото: воздушную тревогу объявили в Киеве (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Киеве вечером 2 января объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки российских ударных беспилотников. Несколько дронов уже фиксировались на подлете к столице, работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КМВА и Воздушные силы Украины.

"БпЛА в Бориспольском районе Киевской области, направление г.Бровары... БпЛА на Киевщине, мимо Броваров курс юго-западный... БпЛА на г.Киев с востока", - сказано в сообщениях ВС ВСУ за последние 20 минут.

КГВА подтвердила объявление воздушной тревоги. Жителей столицы просят находиться в укрытиях до отбоя. Противовоздушная оборона уже начала уничтожение беспилотников в области, на подлете к столице.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сказано в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили о группах в 3, 5 и 10 дронов, которые летят в Киевской области в направлении Киева и на Черниговщине в направлении Киевской области. Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников: раздаются взрывы

Обновлено 22:55 В Киеве слышны взрывы, предварительно, работает ПВО. Это подтвердил руководитель Киевской МВА Тимур Ткаченко.

"Над столицей вражеские БпЛА. Сейчас работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах!", - написал он.

Напомним, 2 января российские оккупанты устроили террористический акт в Харькове, атаковав жилую застройку двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". В результате российского удара был разрушен пятиэтажный жилой дом - РБК-Украина побывало на месте атаки. Более 30 человек пострадали из-за удара врага.

По состоянию на вечер 2 января в Харькове в результате российского ракетного удара было повреждено почти 30 зданий в двух районах города - выбиты окна в домах, разрушены кровли и уличное освещение.

