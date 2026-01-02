ua en ru
В Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників: лунають вибухи

Україна, Київ, П'ятниця 02 січня 2026 22:46
В Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників: лунають вибухи Ілюстративне фото: повітряну тривогу оголосили в Києві (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Києві ввечері 2 січня оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російських ударних безпілотників. Кілька дронів вже фіксувалися на підльоті до столиці, працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА та Повітряні сили України.

"БпЛА в Бориспільському районі Київщини, напрямок м.Бровари... БпЛА на Київщині, повз Бровари курс південно-західний... БпЛА на м.Київ зі сходу", - сказано у повідомленнях ПС ЗСУ за останні 20 хвилин.

КМВА підтвердила оголошення повітряної тривоги. Мешканців столиці просять перебувати в укриттях до відбою. Протиповітряна оборона вже почала винищення безпілотників в області, на підльоті до столиці.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - сказано у повідомленні

Моніторингові канали повідомили про групи у 3, 5 та 10 дронів, які летять в Київській області у напрямку Києва та на Чернігівщині у напрямку Київської області. Карта повітряних тривог виглядає наступним чином:

В Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників: лунають вибухи

Оновлено 22:55 В Києві чутно вибухи, попередньо, працює ППО. Це підтвердив керівник Київської МВА Тимур Ткаченко.

"Над столицею ворожі БпЛА. Зараз працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях!", - написав він.

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти влаштували терористичний акт у Харкові, атакувавши житлову забудову двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Внаслідок російського удару було зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок - РБК-Україна побувало на місці атаки. Понад 30 осіб постраждали через удар ворога.

Станом на вечір 2 січня в Харкові внаслідок російського ракетного удару було пошкоджено майже 30 будівель у двох районах міста - вибито вікна у будинках, зруйновано покрівлі та вуличне освітлення.

Київ Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога
