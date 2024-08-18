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Маневрировала областями. РФ атаковала Киев вероятно ракетами "Искандер-К"

Воскресенье 18 августа 2024 08:18
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Маневрировала областями. РФ атаковала Киев вероятно ракетами "Искандер-К" Иллюстративное фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Утром воскресенья, 18 августа, Российская Федерация снова атаковала Киев. Предварительно – ракетами типа "Искандер-К".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

По данным КМВА, около 07:00 началась атака крылатыми ракетами. После длительных сложных маневров по территории нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления.

"Предварительно, тип вооружения типа "Искандер-К"... Силами и средствами ПВО все враждебные цели были уничтожены", - говорится в сообщении.

По состоянию на 08:05 о разрушениях или пострадавших в Киеве не сообщалось.

Атаки на Киев в ночь на 18 августа

Сегодня ночью Россия традиционно запустила по территории Украины беспилотники типа "Шахед". Россияне объединили дроновую и баллистическую атаку.

Около 05:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракетных ударов. Позже в городе были слышны взрывы, а власти сообщили о работе ПВО на подступах к Киеву и области.

Позже в КМВА уточнили, что Киев был атакован северокорейскими баллистическими ракетами типа KN-23. Следует заметить, что Россия все чаще стала применять северокорейские ракеты во время воздушных атак по Украине. Почему так происходит – читайте в материале РБК-Украина.

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Киев Война в Украине Ракетная атака
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