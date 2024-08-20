РФ ночью запускала на Киев дроны и крылатые ракеты, предположительно Искандер-К, - КГВА

В ночь на 20 августа Россия атаковала Киев ударными дронами, а утром - крылатыми ракетами типа Искандер-К. Все цели были уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

Ракеты были сбиты на подступах к столице. Также силы ПВО не оставили шансов и беспилотникам, рассказали в военной администрации.

По ее данным, обошлось без разрушений и пострадавших.

В КМВА отметили, что это была уже 41 воздушная тревога и пятая ракетная атака на Киев с начала августа.