В Киеве среди обломков российской ракеты Х-101 обнаружили 60 боеприпасов (фото)
В одном из лесопарковых хозяйств Киева обнаружили 60 боеприпасов на месте падения обломков российской ракеты Х101.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"60 "опасных мячиков" уничтожили саперы ГСЧС. Обнаружили боеприпасы на месте падения обломков вражеской ракеты Х-101 в одном из лесопарковых хозяйств Киева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взрывоопасные предметы были транспортированы на взрывную площадку и уничтожены.
Как рассказали в ГСЧС, "опасные мячики" имеют серебристый цвет и своим видом могут привлекать внимание детей. Когда разлетаются и падают на землю, часть не детонирует. Так что от любого прикосновения могут разорваться.
"Ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним и сразу сообщайте о таких находках на 101", - призывают спасатели.
Фото: в Киеве среди обломков российской ракеты Х-101 нашли 60 боеприпасов (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Обстрел Украины 19 августа
В ночь с 18 на 19 августа российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Однако силы ПВО сбили все 11 беспилотников.
В частности, в Киевской области были слышны звуки взрывов. Как сообщили в Киевской областной военной администрации, силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.
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