В Киеве среди обломков российской ракеты Х-101 обнаружили 60 боеприпасов (фото)

В одном из лесопарковых хозяйств Киева обнаружили 60 боеприпасов на месте падения обломков российской ракеты Х101.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"Ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним и сразу сообщайте о таких находках на 101", - призывают спасатели.

Как рассказали в ГСЧС, "опасные мячики" имеют серебристый цвет и своим видом могут привлекать внимание детей. Когда разлетаются и падают на землю, часть не детонирует. Так что от любого прикосновения могут разорваться.

Отмечается, что взрывоопасные предметы были транспортированы на взрывную площадку и уничтожены.

"60 "опасных мячиков" уничтожили саперы ГСЧС. Обнаружили боеприпасы на месте падения обломков вражеской ракеты Х-101 в одном из лесопарковых хозяйств Киева", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины 19 августа

В ночь с 18 на 19 августа российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Однако силы ПВО сбили все 11 беспилотников.

В частности, в Киевской области были слышны звуки взрывов. Как сообщили в Киевской областной военной администрации, силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.

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