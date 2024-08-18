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Ракетная и дроновая атака: в Киеве рассказали об отражении ударов и последствиях

Киев, Воскресенье 18 августа 2024 06:53
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Ракетная и дроновая атака: в Киеве рассказали об отражении ударов и последствиях Фото: россияне снова атаковали Киев баллистическими ракетами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В воскресенье, 18 августа, около 5:00 российский агрессор в третий раз за август атаковал баллистическими ракетами Киев с четким интервалом в 6 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.

По предварительным данным, этот удар был практически идентичен двум предыдущим. По информации, которая проверяется, россияне снова, скорее всего, применили северокорейские баллистические ракеты типа "KN-23". Силы и средства противовоздушной обороны не позволили врагу достичь свое цели и поразить Киев.

Согласно предварительным данным баллистические ракеты были поражены на подлете к столице.

"Кроме того, практически одновременно с баллистикой, в сторону Киева заходило несколько ударных БпЛА врага. Однако наши воины ПВО заблаговременно сделали так, чтобы киевляне не слышали даже звуков боевой работы. Все доны противника были уничтожены далеко за пределами города", - отметил Попко.

Он также отметил, что по состоянию на эту минуту, в Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало.

Ракетный обстрел Киева 18 августа

В воскресенье около 5:00 в Киеве и области объявили воздушную тревогу. Практически одновременно в столице прогремела серия взрывов. Работали силы ПВО.

Одновременно с 3:00 военные агрессора атаковали Украину дронами типа "Шахед". В ряде областей объявляли воздушную тревогу.

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