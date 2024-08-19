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В Киевской области слышны взрывы: работает ПВО по дронам

Понедельник 19 августа 2024 01:40
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В Киевской области слышны взрывы: работает ПВО по дронам Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 19 августа в Киевской области громко. Противовоздушная оборона работает по вражеским дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

В 01:24 стало известно, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники.

"Силы ПВО работают по целям", - сообщили в КОВА.

Из-за угрозы применения ударных БПЛА жителей Киевской области призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Кроме того, в КОВА напомнили, чтобы люди соблюдали информационную тишину.

"Не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Отметим, что угроза применения ударных БпЛА есть и в других регионах Украины.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:37, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киевской области слышны взрывы: работает ПВО по дронам

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