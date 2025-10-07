В Киеве объявляли четвертую тревогу за сутки: летят дроны

Российские войска начали новую волну комбинированных воздушных атак против Украины. Враг применяет ударные беспилотники и авиационные бомбы, направляя атаки на центральные и северные области страны.

Так, около 22:57 зафиксировано перемещение нескольких групп вражеских дронов из Запорожской области в направлении Днепропетровщины. Еще одна группа двигалась со стороны Херсонщины в северо-западном направлении, вероятно, в сторону центральных регионов.

В 23:11 Воздушные Силы сообщили о новой группе БпЛА, которая движется из Черниговской области в направлении Киевской области, в частности Броварского района.

Уже через несколько минут, в 23:22, появилось предупреждение о выходе дронов с северного направления непосредственно на Киев. Воздушная тревога объявлена в ряде регионов, в частности в столице.

Кроме того, в 23:23 зафиксированы пуски корректируемых авиабомб (КАБ) вражеской тактической авиацией по территории Запорожской области. Этот тип боеприпасов россия активно применяет для поражения объектов инфраструктуры и оборонительных позиций.

Карта тревог по состоянию на 13:38 выглядит следующим образом: